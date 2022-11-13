Глава Минфина США: часть санкций может остаться после окончания войны

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен не исключает, что некоторые санкции в отношении России, введённые Соединёнными Штатами, останутся в силе и после завершения войны в Украине. Об этом она заявила в воскресенье в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам Йеллен, если будет заключено мирное соглашение, Соединённые Штаты и их союзники проведут анализ санкционных мер, введённых по отношению к России. Их корректировку она назвала "возможной и, вероятно, уместной". Однако, "учитывая то, что произошло", некоторые санкции могут остаться в силе.

При этом Йеллен, находящаяся на саммите "Группы двадцати" в Индонезии, указала, что "со стороны России в действительности не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Украины", а следовательно, пока преждевременно говорить о возможности мирных договорённостей.

США, страны ЕС, Великобритания и ряд других стран ввели против России несколько раундов санкций - начиная с 2014 года, когда был аннексирован Крым. Наиболее жёсткие санкции начали вводиться с февраля 2022 года, после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. На данный момент, в частности, страны ЕС ввели 8 пакетов санкций. Союзники, как правило, синхронизируют санкции, однако санкционные списки не полностью совпадают.

В последнее время, на фоне успехов Украины на фронте, всё чаще идут разговоры о возможных условиях мирных переговоров с Россией и о том, могло бы быть, например, снятие санкций частью обсуждений. В Вашингтоне считают, что решение о начале мирных переговоров должен принять Киев. Украина заявляет, что принципиально не против переговоров, но выдвигает условия, главное из которых - вывод российских войск с аннексированных территорий, включая Крым.