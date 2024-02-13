Глава Минобрнауки "наградил" Нобелевской премией Сеченова и Бутлерова

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков записал видеообращение, посвящённое Дню российской науки, в котором назвал естествоиспытателя Ивана Сеченова и химика Александра Бутлерова, живших в девятнадцатом веке, "нобелевскими лауреатами" и "гордостью России" - при этом никто из них Нобелевскую премию не получал.

На речь Фалькова обратил внимание телеграм-канал "Ч.Т.Д". Журналисты отметили, что поздравление провисело в соцсетях нескольких крупных российских вузов почти сутки. За это время никто не заметил фактическую ошибку, которую допустил чиновник, отвечающий за образование в стране.

Валерий Фальков был назначен главой Минобрнауки указом Владимира Путина в январе 2020 года. До этого он был ректором Тюменского государственного университета, а также депутатом Тюменской областной думы от партии "Единая Россия".

В декабре 2018 года Фальков вошёл в состав Совета по науке и образованию при президенте России, а в 2020 году вошёл в "рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию" страны. Благодаря этим поправкам Владимир Путин получил возможность избираться на должность президента на пятый и шестой срок.