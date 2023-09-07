Глава МВД Чечни получил должность заместителя начальника Центра "Э"

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов назначен на должность заместителя начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России, известного как Центр "Э".

Генерал-полковник Алханов возглавлял управление МВД по Чечне на протяжении 19 лет, до этого он был главой службы охраны Ахмата Кадырова – отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова. Алханов и Рамзан – односельчане: оба родились в селе Центарой Чечено-Ингушской АССР.

Кроме того, 28-летний сын Алханова Адам является мужем одной из дочерей главы Чечни Хадижат. В прошлом году он стал вице-премьером Чечни. По данным издания "Важные истории", как минимум до 2020 года Адам владел апартаментами на искусственном острове Палма Джумейра. Стоимость его недвижимости оценивается более чем в 700 тысяч долларов.

Старший сын Алханова, 39-летний Артур, до 2019 года в звании полковника возглавлял Аргунское ГОВД. Ещё один сын экс-главы МВД Чечни, 36-летний Бислан, в данный момент является начальником отдела полиции по Грозненскому району.

Издание Кавказ.Реалии отмечает, что во время руководства Алхановым министерством внутренних Чечни сотрудники ведомства стали активно практиковать похищение и пытки людей, а также преследовать противников режима Рамзана Кадырова. При этом глава МВД публично оправдывал такие меры.

В декабре 2022 года Руслан Алханов попал под санкции Канады за причастность к систематическим нарушениям прав человека и поддержку войны против Украины.