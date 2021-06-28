Глава МВД Колокольцев записал на родных жены особняк и квартиру 

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев владеет особняком на Рублево-Успенском шоссе и квартирой на Ленинском проспекте, которые записаны на родственников его жены, утверждается в расследовании издания "Проект".

По данным журналистов, у сестры Веры Колокольцевой Зои Бердичевской и её супруга, которые являются пенсионерами, а также у их сына, который долгое время работал в транспортной компании и получал совсем небольшую зарплату, есть особняк стоимостью около 200 миллионов рублей. Согласно доходам семьи, они никак не могли позволить себе покупку такой недвижимости. Кроме того, как утверждается в расследовании, Бердичевские и не пользуются особняком.

Не могли они себе позволить и покупку квартиры на Ленинском проспекте, стоимость которой около 50 миллионов рублей. При этом дом строила компания "Капитал групп", связанная, по данным "Проекта", с сыном Колокольцева Александром.

Отмечается, что в официальной декларации главы МВД значится лишь квартира в Жулебино, владельцем которой Колокольцев стал более 20 лет назад, и квартира в Филях.