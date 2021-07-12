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Глава британского МВД запретила группировку Наззаро, живущего в России

Прити Патель, министр внутренних дел Великобритании

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель объявила вне закона неонацистскую группировку из США The Base ("Основа"), руководитель которой некоторое время назад переехал в Россию и оттуда управляет действиями своих сторонников, сообщает Би-би-си.

Министр назвала членов этой организации злобными сторонниками превосходства белой расы.

Проведенное Би-би-си расследование вскрыло, как основатель группировки, Риналдо Наззаро, женатый на гражданке России и переехавший с ней из Америки в Санкт-Петербург, руководил оттуда своими сторонниками.
The Base, созданная в 2018 году, объявила своей целью создание террористических ячеек в США и других странах, чтобы развязать войну на расовой почве и основать фашистские моноэтнические государства.

Эта группировка станет пятой по счету, на которую распространится британское законодательство о борьбе с терроризмом. Членство в этой группировке или ее поддержка будут приравниваться к участию в теракте, что может повлечь тюремное заключение сроком до 14 лет.

По оценке Хоум-офиса, группировка разделяет цели и идеологию так называемой Дивизией Атомваффен (Atomwaffen Division), известной еще как Национал-социалистический порядок (National Socialist Order). Она была запрещена в Великобритании в начале 2021 года.

В ноябре прошлого года российское государственное телевидение показало сюжет с интервью Наззаро, отмечается в публикации Би-би-си.

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