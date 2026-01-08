Глава МВД Венесуэлы заявил о 100 погибших в результате операции США

По меньшей мере 100 человек погибли в результате операции США в Венесуэле 3 января, заявил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо. Его слова приводят Reuters и CNN.

"На данный момент есть 100 погибших, 100. И примерно столько же раненых, – заявил он. – Погибли люди, не имевшие никакого отношения к конфликту, мирные жители, женщины, которые были в своих домах <...> Они пострадали от мощных бомб, сброшенных на нашу страну", - утверждает Кабельо.

Каракас ранее не называл число жертв операции, но армия публиковала список из 23 погибших. The New York Times со ссылкой на источник писала, что погибли не менее 40 человек, включая военнослужащих и мирных жителей. Правительство Кубы заявило о 32 погибших военнослужащих и сотрудников разведывательных служб. Они, по данным Reuters, учавствовали в обеспечении безопасности лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Американская сторона не называла число погибших в результате операции. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с гибелью людей.

Операция США по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес, которых в Соединённых Штатах обвиняют в причастности к наркотрафику, прошла в ночь на третье января. Американский генерал Дэн Кейн рассказал, что ей предшествовала огромная разведывательная работа, благодаря которой американским военным стали известны все детали повседневной жизни Мадуро. Операция включала в себя подавление венесуэльской ПВО и высадку десанта при поддержке вертолётов. В ходе этих действий никто из американских военнослужащих не погиб, несколько единиц техники получили повреждения, но всё равно смогли вернуться на базу.

Агентство Associated Press со ссылкой на источник писало, что во время операции пострадали семь американских военнослужащих, они получили огнестрельные и осколочные ранения. Пятеро из них уже вернулись на службу, двое – продолжают лечение в больнице в Техасе.

Обязанности президента Венесуэлы сейчас исполняет вице-президент Делси Родригес. США требуют от нее приятия мер по пресечению наркотрафика; высылки иранских, кубинских и других "враждебных Вашингтону агентов"; прекращения продажи нефти противникам США, отмечает "Настоящее Время". Кроме того, что ожидается, что Родригес в конечном итоге будет содействовать проведению свободных выборов и уйдёт в отставку. При этом ранее Дональд Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней выборов в Венесуэле не будет, так как сначала необходимо "навести порядок в стране". По словам Трампа, США будут "вести дела" в Венесуэле в обозримом будущем.