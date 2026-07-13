Глава НАСА впервые за 8 лет посетил космодром Байконур

Глава американского аэрокосмического агентства НАСА Джаред Айзекман 13 июля на космодроме Байконур встретился с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Об этом сообщили НАСА и российские агентства.

Это первое посещение главой НАСА Байконура за последние восемь лет. Космодром находится на территории Казахстана и управляется Россией.

Руководитель НАСА приехал на космодром в преддверии запуска в космос международного экипажа, члены которого будут осуществлять 75-ю по счёту миссию на борту Международной космической станции. Космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина вместе с астронавтом НАСА Анилом Меноном отправятся в космос 14 июля на борту корабля "Союз". Ожидается, что они проведут на орбите около 260 дней.

Пишущий о космосе телеграм-канал "Техасский вестник" отмечает, что переговоры касаются двух тем - продления срока службы МКС и продолжения перекрёстных полётов (на "Союзах" и кораблях SpaceX). "Будем надеяться, что встреча Айзекмана и Баканова состарится лучше, чем двух других глав космических агентств 8 лет назад", - резюмирует "Техасский вестник", имея в виду встречу Дмитрия Рогозина и Джима Бранденстайна на Байконуре в 2018 году.

Пилотируемые полёты в космос - одна из немногих сфер и сотрудничества США и России, почти не затронутая санкциями и напряжённостью в отношениях между странами, усилившейся после российского вторжения в Украину.