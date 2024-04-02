Глава НАТО предложил учредить пакет помощи Украине в 100 млрд евро

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил участникам альянса учредить пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов) на пятилетний период. Как рассказали во вторник агентству Reuters несколько дипломатов, такой пакет предоставит союзу НАТО возможность оказания необходимой поддержки Киеву.

По замыслу Столтенберга, такой план позволит защитить Киев от возможного сокращения поддержки со стороны США в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом, сказали дипломаты.

Предложение должно быть обсуждено на двухдневной встрече министров иностранных дел НАТО в среду и четверг.

Собеседники агентства Reuters сообщили, что в НАТО созрело понимание, что военную помощь Украине надо поставить на более устойчивую и долгосрочную основу.

В рамках плана будет создана Миссия НАТО для Украины, хотя пока неясно, будет ли миссия действовать внутри страны, сказали дипломаты.

В НАТО отказалось комментировать в деталях предложения Столтенберга, но один из официальных представителей союза сказал, главы МИД будут "обсуждать лучший способ организации поддержки НАТО для Украины".

На апрельских министерских встречах окончательные решения приниматься не будут, и обсуждения продолжатся по мере приближения саммита НАТО в Вашингтоне в июле, отмечает "Голос Америки".