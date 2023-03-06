Глава оборонного комитета оправдал воюющих за Россию неонацистов 

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что воюющие в Украине в составе российских войск добровольцы, придерживающиеся неонацистских взглядов, "исправились" по факту участия в войне. Так он ответил на вопрос журналистки издания "Фонтанка" Юлии Никитиной, которая попросила депутата разъяснить, будет ли считаться дискредитацией добровольцев публичный рассказ об их мировоззрении.

"Я думаю, что они татуировки (со свастикой. – Прим. РС) уже свели и больше не зигуют" и "если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились", - дословно сказал Картаполов.

В данный момент на рассмотрении депутатов Госдумы находятся законопроекты, вводящие уголовное наказание за "дискредитацию" бойцов "добровольческих формирований", воюющих на стороне России, и ужесточающие наказания за уже принятые законы о дискредитации российской армии и "фейках" о ней. Одним из авторов поправок о добровольцах является Андрей Картаполов. Законопроекты уже прошли два чтения, третье намечено на 14 марта,.

Ранее СМИ неоднократно обращали внимание на то, что в составе российских добровольческих формирований и "ЧВК Вагнера" воюют десятки граждан России, публично поддерживающие нацистскую идеологию. Так, основатель отряда "Русич" Алексей Мильчаков в нескольких интервью напрямую заявил, что является нацистом.