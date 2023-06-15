Глава Пентагона Ллойд Остин: "Война это марафон, а не спринт"

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Марк Милли в четверг выступили в Брюсселе в штаб-квартире НАТО по итогам заседания Контактной группы.



"Украина начала наступление и уверенно продвигается вперед. Это очень тяжелый бой. Это очень жестокая борьба, и она, вероятно, будет продолжительной по времени и потребует больших затрат", сказал Милли.



Министр обороны Ллойд Остин напомнил, выступая на совещании, что Киеву необходима как краткосрочная, так и долгосрочная поддержка, поскольку война – это "марафон, а не спринт".



Остин, констатировав, что группа уже предоставила Украине системы ПВО Patriot, IRIS-T и NASAMS, подчеркнул необходимость наращивать поставки.



"Я прошу членов этой Контактной группы продолжать использовать все резервы, чтобы предоставить Украине средства ПВО и боеприпасы, в которых она так остро нуждается для защиты своих граждан, – сказал Остин. – Мы также продолжим адаптировать нашу помощь к меняющимся обстоятельствам на местах в соответствии с меняющимися потребностями украинских войск".



Милли высоко оценил руководство, мастерство и моральный дух украинских войск и противопоставил их российским войскам: "Их (войск РФ) руководство не всегда слаженно, моральный дух их войск не высок, они сидят на оборонительных позициях, и многие из них даже не знают, почему они там находятся".



На встрече присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников, который, как ожидается, проинформирует своих коллег о контрнаступлении Украины. Ожидается, что в нынешней военной кампании будут участвовать сотни танков и бронемашин, поставленных Западом.



Позднее в тот же день министры обороны стран НАТО встретились отдельно с Резниковым, чтобы обсудить вопросы, связанные с оказываемой ими помощью украинской армии. Об этом информируют "Голос Америки" и агентство Reuters.



Министры стран НАТО также встретятся с руководителями оборонной промышленности, чтобы призвать к наращиванию производственных мощностей.

Это 13-я встреча контактной группы, которую Вашингтон создал в прошлом году для координации западной помощи Киеву. В группе участвуют около 50-ти государств, помогающих Украине.