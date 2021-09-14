Глава Подмосковья распорядился закрыть общежитие в Бужаниново

Предприятие "Экоокна", где работали мигранты, задержанные по обвинению в убийстве и изнасиловании пенсионерки из села Бужаниново в Подмосковье, вывезло своих сотрудников из общежития, вокруг которого накануне местные жители устроили народный сход. Об этом сообщает "Лента.ру" . Как рассказали изданию местные жители, такие меры были приняты руководством предприятия , чтобы избежать самосуда.

Сегодня же губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие в Бужаниново. "Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место", - написал Воробьев в телеграме.

Вчера вечером жители поселка Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области вышли на народный сход после убийства пожилой женщины, в котором заподозрили мигрантов, работающих на местном предприятии. В акции участвовали несколько сотен человек. Они требовали наказать убийц, а также чтобы к ним приехали начальник местного МВД и представители властей.

После этого полиция, как утверждают в Следственном комитете, "по горячим следам" задержала "двоих граждан соседних государств ". Им предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины.

Пенсионерка пропала 12 сентября, когда пошла в лес собирать грибы. Позже её тело было обнаружено неподалеку от железнодорожных путей. В понедельник местное издание "Копейка" опубликовала письмо местной жительницы, в котором говорилось, что "мигранты изнасиловали и убили женщину". Автор письма жаловалась, что поселок "превратился в аул" из-за общежития для мигрантов.