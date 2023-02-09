Глава профсоюза "Курьер" Кирилл Украинцев освобождён после приговора

Глава профсоюза "Курьер" Кирилл Украинцев, которого обвиняли по так называемой "дадинской" статье Уголовного кодекса - о неоднократном нарушении правил проведения митинга - освобождён из-под стражи в зале суда после приговора, который вынес в четверг Сергиево-Посадский городской суд Московской области. Об этом сообщает правозащитник Павел Чиков.

Как пишет Чиков в телеграм-канале, Украинцев был признан виновным, и ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Прокурор просил полтора года. Украинцева, который более девяти месяцев провёл в СИЗО, освободили, поскольку один день в СИЗО засчитывается за два года колонии-поселения.

Кирилл Украинцев был задержан 26 апреля 2022 года. Поводом для возбуждения дела против него стали несколько постов об акциях протеста курьеров. В частности, 25 апреля около тридцати протестующих вышли к офису Delivery Club, выступая против понижения заработной платы. Более десяти человек тогда задержали.

"Дадинская" статья получила своё неофициальное название по имени активиста Ильдара Дадина, первого осуждённого по ней. Несколько человек по этой статье были ранее осуждены к реальным срокам лишения свободы.