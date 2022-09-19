Глава РАН снял свою кандидатуру с выборов "из-за небывалого давления"

Президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов нового главы РАН из-за беспрецедентного административного давления. Он назвал это решение вынужденным.



На общем собрании членов Российского академии наук Сергеев заявил, что предвыборная кампания проходит в условиях, когда многие члены РАН "подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции". "Такого еще никогда не было, по крайней мере, в новейшей истории РАН", - сказал Сергеев. Он поблагодарил поддерживающих его членов РАН и заявил, что события последних дней заставляют его снять свою кандидатуру с выборов президента академии.

Сергеев добавил, что не призывает поддерживающих его коллег голосовать за других претендентов, а просит их принять решение "в соответствии с нашими общими академическими традициями и ценностями".

Александр Сергеев был одним из трех кандидатов, утвержденных правительством на пост руководителя РАН. Двое других претендентов — генеральный директор АО "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники" академик Геннадий Красников и директор Институт теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН, академик Дмитрий Маркович.

Выборы состоятся во вторник, 20 сентября.

Александр Сергеев был избран президентом РАН 26 сентября 2017 года сроком на пять лет. До этого он занимал должность директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики (Нижний Новгород). Сергеева поддерживал бывший президент РАН Владимир Фортов, а также участники неформального Клуба "1 июля”, которые нередко выступают с критикой властей. Представляя свою программу, он назвал состояние науки в России "близким к катастрофическому".



Президент РАН избирается из числа согласованных правительством кандидатов сроком на пять лет. Кандидат на должность президента РАН считается избранным, если он получил простое большинство голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов академии. Если никто не наберет 50 процентов плюс 1 голос, назначается второй тур.

Избранный глава Российской академии наук утверждается в должности и освобождается от должности президентом России.