Глава разведки КСИР убит в результате израильской операции

Глава разведки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми убит в результате атаки Израиля утром 6 апреля. Об этом говорится в заявлении израильской армии.

КСИР без уточнения подробностей подтвердил смерть Хадеми, сообщает Иранская служба Радио Свобода.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, который также сообщил о смерти Хадеми, заявил, что израильские военные продолжают уничтожать лидеров террористов. "Иранские лидеры живут с ощущением, что их преследуют. Мы будем продолжать выслеживать их одного за другим", – цитирует слова Каца Associated Press.

Хадеми назначили главой разведки КСИР в середине июня 2025 года после гибели его предшественника Мохаммада Каземи в результате израильского удара по зданию разведывательной службы корпуса в Тегеране.

В январе 2026 года Минфин США ввел против Маджида Хадеми санкции, заявив, что разведывательная служба КСИР "поддерживала национальную кампанию массовых актов насилия, произвольных задержаний и запугивания" с целью подавления протестов.