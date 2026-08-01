Глава "Росатома": теплоход "Янина" затонул после атаки в Черном море

Теплоход "Янина", который принадлежит "Росатому", затонул в Черном море в результате атаки двух беспилотников ВСУ, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, судно было атаковано в 130 милях от Новороссийска. "Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов", – сказал Лихачев.

Все 17 членов экипажа спасены. 16 человек ночью спас экипаж судна Delphinus, еще одного утром в субботу нашла морская авиация Черноморского флота.

Украина пока не комментировала сообщения об атаке.