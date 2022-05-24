Глава Роскосмоса предложил переименовать Курильские острова

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил переименовать южные Курильские острова, поскольку их названия "ломают" русский язык.
Он предложил для островов названия "Варяг" и "Кореец",в честь кораблей, воевавших в русско-японской войне 1905 года, а третий переименовать в честь капитана "Варяга" Всеволода Руднева. "Архипелаг назвать в честь русских героев-моряков", - заявил в эфире радио "Спутник".
"Я всегда задавался вопросом. Почему мы, имея полное основание говорить, что эти острова принадлежат России. Они кровью пропитаны. Весь Тихий океан пропитан русской кровью. Такие колоссальные потери мы получили в 1905 году, в 1945 году. Почему эти острова не имеют русских названий?".
- Крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" участвовали в русско-японской войне 1904-1905 годов.
- Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, — с конца Второй мировой войны, когда они были аннексированы Советским Союзом, а японцы были с них выселены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключён.
- Сейчас Курильские острова входят в состав Сахалинской области.
- 22 марта Россия вышла из переговоров по мирному договору с Японией в ответ на санкции, которые японские власти ввели после вторжения России в Украину.
- В конце апреля власти Японии впервые с 2003 года начали использовать формулировку "незаконно оккупированные территории" по отношению к Южным Курилам.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.