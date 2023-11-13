Глава РПЦ призвал ввести запрет на "склонение" к абортам по всей России

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал принять на федеральном уровне закон о запрете "склонения" женщин к совершению абортов, который ранее был принят в двух регионах местными властями.

"Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Мы нуждаемся в большем количестве людей", - заявил Кирилл, выступая на пленарном съезде РПЦ, добавив, что "население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки", и "если научиться отговаривать женщин от свершения аборта, статистика сразу пойдёт вверх".

Закон "О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности" был принят в августе депутатами Государственного собрания Мордовии, в ноябре такой же закон приняли депутаты

Законодательного собрания Тверской области. Его нарушителям грозят крупные штрафы, при этом административное дело, согласно документу, будет заводиться вне зависимости от того был сделан аборт или нет.

В ноябре стало известно, что все частные клиники аннексированного Крыма отказались от проведения операций по прерыванию беременности. Подобное решение под давлением властей приняли ряд клиник в Курской и Челябинской области, а также в Татарстане.