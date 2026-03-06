Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Глава Севастополя заявил о девяти раненых в результате атаки дрона

Слушать
56 сек.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Последствия атаки на Севастополь, 6 марта 2026 года
Последствия атаки на Севастополь, 6 марта 2026 года

Назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил о девяти пострадавших в результате атаки беспилотника.

"Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинён поражающими металлическими шариками и взрывчаткой", – написал Развожаев в телеграме. Он отметил, что в больницу доставлены шесть человек, среди которых трое детей.

Минобороны России отчиталось о 83 сбитых украинских беспилотниках в ночь на шестое марта, в том числе 56 над аннексированным Крымом.

Телеграм-канал "Крымский ветер" пишет, что во время ночной атаки в Крыму, вероятно, была поражена крупная электроподстанция "Островская" – на её территории случился пожар. Это важнейший электрораспределительный узел полуострова, отмечает канал. Официально эта информация пока не подтверждена.

XS
SM
MD
LG