Дети Бастрыкина устроились на работу в Конституционный суд и АП 

Команда Алексея Навального выпустила расследование о родственниках высших должностных лиц России, получивших должности в органах государственной власти.

Так, по данным расследователей, дети главы Следственного комитета Александра Бастрыкина получили работу в Конституционном суде и администрации президента. В первом случае речь идёт о 34-летнем Борисе Ревнове, который, как утверждает команда Навального, является внебрачным сыном Бастрыкина и занимает в КС должность советника Управления конституционных основ публичного права, во втором - о Евгении Бастрыкине, который, согласно расследованию, получает в администрации президента ежемесячную зарплату почти в 300 тысяч рублей.

В свою очередь дочь бывшего главы МВД по Москве и замглавы ФСИН России Анатолия Якунина Екатерина Артамонова получила должность начальника управления жилищного обеспечения Кремля. Отмечается, что в собственности Артамоновой - квартира в центре Москвы на улице Остоженка стоимостью более 200 миллионов рублей, а в собственности её мужа квартира за 100 миллионов.

В расследовании также рассказывается о семье главы Федеральной службы охраны, одной из главных задач которой является охрана Владимира Путина, Дмитрия Кочнева. По данным команды Навального, дочь Кочнева, 25-летняя Юлия, работает в службе протокола администрации президента и получает 3 миллиона рублей в год. При этом она купила себе квартиру в Москве за 25 миллионов. В то же время супруга главы ФСО Марина устроилась на работу в правление нефтегазохимической компании "Сибур" и официально получает около 7 миллионов рублей в месяц.

В администрации президента и управлении делами президента России, по данным команды Навального, работают также сын бывшего премьер-министра страны Михаила Фрадкова Павел, младший брат депутата Госдумы Дмитрия Вяткина Михаил, и дочь бывшего главы ГРУ Игоря Сергуна Ольга. Последняя занимает должность замглавы управделами и получает 6,5 миллионов рублей в год, при этом владея квартирой в жилом комплексе "Смоленская застава" стоимостью около 2 миллионов долларов.

Никто из чиновников и их родных, упомянутых в расследовании команды Навального, пока его не комментировали.