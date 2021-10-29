Глава СК потребовал обосновать арест калининградских врачей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал обосновать заключение в СИЗО врача-неонатолога калининградского роддома №4 Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве недоношенного младенца. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такое поручение глава СК дал в связи с выступлением детского хирурга и президента Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонида Рошаля, в котором тот говорил о необходимости прекратить уголовное преследование против Сушкевич.

"Это дело выходит за рамки приличия. Очевидно, что поставлена задача засудить. Я снова предлагаю – отпустите врача из-под стражи. Я готов сидеть за нее", - заявил Леонид Рошаль.

По его словам, заключение под стражу врача неонатолога регионального перинатального центра наносит огромный ущерб жителям Калининградской области , где сейчас не хватает 30 процентов неонатологов.

В прошлом году Бастрыкин заявил, что его ведомство нашло доказательство убийства младенца калининградскими врачами Элиной Сушкевич и Еленой Белой. Глава СК сделал это заявление после того, как Леонид Рошаль попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на это дело. До этого Рошаль требовал уволить следователя по делу.

Реаниматолог-анестезиолог калининградского областного перинатального центра Элина Сушкевич и заместитель главврача роддома №4 Елена Белая обвиняются в убийстве новорожденного. Мальчик родился на сроке 23 недели с весом около 700 граммов. По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая дала указание Сушкевич ввести недоношенному ребенку смертельную дозу магния.

В декабре 2020 суд оправдал Сушкевич и Белую. Но спустя полгода решение отменили. По требованию Генеральной прокуратуры дело врачей перенесли из Калининграда в Москву, где начался новый процесс. Ведомство объясняло необходимость переноса процесса в другой регион возможными акциями в защиту врачей. В начале октября медиков отправили в СИЗО.

Почти полторы тысячи медиков из двадцати российских регионов подписались под обращением президенту России. Они сравнили дело Сушкевич и Белой с "делом врачей" 1953 года.