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Глава совета директоров "Лукойла" погиб, выпав из окна больницы

Президент Владимир Путин и председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов

Председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов погиб, выпав из окна Центральной клинической больницы в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник. В ЦКБ подтвердили смерть Маганова изданию РБК, не уточнив, что именно произошло.

По данным РЕН ТВ, 67-летний топ-менеджер компании проходил лечение в отделении на шестом этаже. Как пишет телеграм-канал Mash, Маганов лежал в отделении терапии с проблемами сердца. Кроме того, ранее ему диагностировали депрессию.

Равиль Маганов входил в состав совета директоров "Лукойла" с 1993 года. С 2006 года он занимал пост первого исполнительного вице-президента компании и курировал блок разведки и добычи, а в 2020 возглавил совет директоров. Маганов также является автором названия компании.

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