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Глава СПЧ ООН: Россия наносит неизбирательные удары в Украине

Здание Драмтеатра в Мариуполе

Глава ведомства ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неизбирательные удары, которые, как утверждается, наносит Россия в ходе боевых действий в Украине, запрещены международным гуманитарным законодательством и "могут являться военными преступлениями", приводит ее слова CNN.

На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве в среду Бачелет сообщила, что её расследователи изучают 24 случая применения Россией кассетных боеприпасов. Ракетному и артиллерийскому обстрелу подвергались больницы, объекты водоснабжения и административные здания, сообщила она:

"Массовое разрушение гражданских объектов и большое число жертв среди мирного населения указывают на то, что фундаментальные принципы различения [между целями атак], пропорциональности и предосторожности не соблюдались".

Как сказала Бачелет, украинский народ переживает "кошмар наяву". "Боевые действия должны остановиться, без промедления", – заявила она и призвала Россию прислушаться к "ясному призыву Генеральной ассамблеи и Совета по правам человека и немедленно начать вывод войск с украинской территории".

  • По данным ООН, жертвами войны стали уже более 1000 гражданских лиц. Подчёркивается, что это неполные данные. Власти Украины приводят значительно большие цифры. В одном только Мариуполе, по их оценкам, погибли уже около 5 тысяч человек (независимого подтверждения этого нет).
  • В ходе боевых действий разрушено множество жилых домов, самые большие разрушения в Мариуполе и Волновахе, а также в Чернигове, Харькове, пригородах Киева. Украина обвиняет Россию в нанесении авиаударов по гражданским объектам в Мариуполе, в том числе по зданию Драмтеатра, где укрывались люди и где, по сообщениям, могли погибнуть около 300 человек (точные данные не известны).
  • Российские власти утверждают, что армия РФ наносит удары только по военным объектам. Они также обвиняют Украину в том, что она размещает военную технику вблизи жилых домов.

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