Глава СПЧ просит "разобраться" с надписями на таджикском в метро

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев попросил мэра Москвы Сергея Собянина "разобраться" с надписями на таджикском и узбекском языках, которые появились на указателях на одной из станций московского метро.

Как сообщается на сайте Совета, Фадеев заявил, что в к нему поступают "массовые жалобы" на "возросший миграционный поток" в связи с созданием единого миграционного центра в Новой Москве. По словам главы СПЧ, "особое раздражение" у местных жителей вызвали указатели на станции метро "Прокшино", откуда в миграционный центр в Сахарово следуют автобусы. Они сделаны, кроме русского, на двух языках - узбекском и таджикском. "Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком" - считает Фадеев. Он также считает, что размещение надписей может противоречить закону о государственном языке.

А пресс-службе мэрии Москвы ранее подчёркивали, что указатели на станциях "Прокшино" и "Лесопарковая" выполнены на разных языках для удобства мигрантов, направляющихся в миграционный центр.

Русский язык, как язык "государствообразующего народа", является государственным в России по конституции. При этом в том же московском метрополитене, например, на некоторых линиях названия станций в течение нескольких лет объявлялись не только на русском, но и на английском языке, а на схемах линий метрополитена названия станций продублированы латиницей, которая к русскому языку отношения не имеет.

10 декабря, как ожидается, пройдёт традиционная встреча членов Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным.