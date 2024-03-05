Глава СВР Нарышкин: "Навальный умер своей смертью"

Глава российской Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире российского канала "Соловьёв Live" заявил, что Алексей Навальный умер в колонии своей смертью.

Отвечая на вопрос, были ли причастны к гибели политика "силы на Западе", Нарышкин сказал буквально следующее: "Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да".

Ранее такое же заявление сделал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, не пояснив, откуда он получил информацию об обстоятельствах смерти Навального.

Согласно заключению российских властей, оппозиционер умер естественной смертью. Соратники Навального заявляют, что он был убит.