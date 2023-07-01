Глава ЦРУ: мятеж Пригожина показал, какой ущерб Путин нанёс России

Мятеж ЧВК "Вагнер" 23-24 июня стал свидетельством того, что президент России Владимир Путин нанёс стране ущерб своим решением о полномасштабном вторжении в Украину. Такое мнение высказал руководитель ЦРУ Уильям Бёрнс. Он выступил с лекцией в фонде Дитчли в Великобритании, сообщает Reuters.

Глава ЦРУ назвал удивительным тот факт, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, прежде чем начал свой мятеж, подверг резкой критике официальные утверждения российских властей о причинах вторжения в Украину и то, как российское военное руководство ведёт войну. "Последствия этих слов и действий будут ощущаться в течение некоторого времени - будучи ярким свидетельством разрушающего эффекта, который оказывает начатая Путиным война на его собственное общество и его собственный режим", - сказал директор ЦРУ. Он серьёзно отнёсся к выступлению Пригожина, назвав его вооружённым вызовом для российского государства. При этом он подчеркнул, что вся история с мятежом была внутренним делом России, к которому США не имели никакого отношения.

Ранее Reuters сообщал о том, что Бёрнс после мятежа, завершившегося отказом Пригожина от плана идти на Москву в обмен на прекращение уголовного дела о мятеже, звонил главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину и сообщил ему о том, что США никак не связаны с выступлением вагнеровцев. Российские власти это не комментировали. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в день мятежа были контакты между посольством США и российским внешнеполитическим ведомством.

Ряд представителей стран Запада, охарактеризовав мятеж как внутреннее дело России, высказали мнение, что он стал ударом по власти Владимира Путина. В Москве утверждают, что это не так, заявляя, что российское общество только теснее сплотилось вокруг президента.