Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Глава украинской военной разведки назвал оторвавшийся тромб причиной смерти Навального

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер от тромбоэмболии. Он назвал эту информацию "более-менее подтверждённой". Ранее эту причину называл, также без указания источников, российский государственный канал RT.

Буданов отвечал на вопрос украинскому журналисту на форуме "Украина. Год 2024" в Киеве. Его спросили, известно ли военной разведке "как убили Навального".

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно: он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]", — сказал Буданов.

Соратники Навального по Фонду борьбы с коррупцией и его вдова Юлия заявляли, что он был убит. ФБК объявил награду за информацию о смерти политика, на момент публикации новости информатору обещана 100 тысяч евро.

Глава ФБК Мария Певчих прокомментировала слова Буданова в твиттере одним словом: "Врёт".

  • Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе за Северным полярным кругом. Политику было 47 лет.
  • По итогам проведённого вскрытия смерть Навального была признана естественной, следует из подготовленного властями медицинского заключения. Соратники и семья Навального не говорили, будет ли проведена повторная экспертиза.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
ВСУ ударили по полигону
Embed
ВСУ ударили по полигону

No media source currently available

0:00 0:20:29 0:00

ВСУ ударили по полигону

десятки российских военных погибли

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG