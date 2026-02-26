Глава ВЭФ подал в отставку на фоне упоминания в "файлах Эпштейна"

Гендиректор Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Бёрге Бренде объявил об уходе в отставку. Как отмечает агентство Reuters, это произошло после того, как его имя было обнаружено в документах по делу Эпштейна.

"После тщательного обдумывания я принял решение уйти с поста президента и генерального директора Всемирного экономического форума. Моя работа здесь, которая длилась 8,5 лет, была чрезвычайно плодотворной", – сказал Бренде.

Ранее Минюст США обнародовал документы, из которых стало известно, что Бренде несколько раз ужинал с американским финансистом Джеффри Эпштейна в деловой обстановке, а также общался с ним по электронной почте.

Ранее Бренде утверждал, что не знал о прошлом Эпштейна и его преступной деятельности. По его словам, он сожалеет, что не изучил деятельность финансиста более детально.

В феврале ВЭФ сообщил о независимом расследовании отношений Бренде с Эпштейном. 26 февраля сопредседатели форума Андре Хоффманн и Ларри Финк выступили с отдельным заявлением – в нем говорится, что проверка не показала никаких дополнительных обстоятельств, кроме ранее обнародованных.

Пост президента и генерального директора ВЭФ временно займет Алоис Цвинги.