Глава Волгоградской области сообщил о пяти пострадавших после атаки

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пяти пострадавших в результате атаки беспилотников на регион в ночь на 4 марта.

"В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения. В Ворошиловском районе – падение БПЛА в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме", – говорится в его сообщении.

Astra обратила внимание, что один из повреждённых домов находится в 700 метрах от Волгоградского тракторного завода, который подпал под санкции ЕС из-за выполнения гособоронзаказа. При этом издание опубликовало видео, на котором местные жители утверждают, что пострадавших могло быть больше. На видео также видно, что был повреждён магазин "Магнит".

Минобороны России отчиталось о 32 сбитых украинских беспилотниках в ночь на четвертое марта, 21 из них сбиты над территорией Волгоградской области. Украинские военные удары пока не комментировали. Генштаб ВСУ сообщил лишь об ударах по российским военным объектам в аннексированном Крыму и на подконтрольной России территории Донецкой области.