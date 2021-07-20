Глава Якутии объяснил отказ от помощи Ди Каприо в тушении пожаров

Власти Якутии не получали официальных обращений от актера Леонардо Ди Каприо с предложением помочь в тушении лесных пожаров. Об этом в разговоре с телеканалом РБК заявил глава республики Айсен Николаев.

По словам Николаева, в Якутии были бы рады помощи от Ди Каприо, однако губернатор не представляет, чем актер может помочь "сидя в Голливуде". Реальную помощь Якутии по поручению президента Владимира Путина оказывает МЧС, Минобороны, Рослесхоз , заявил глава региона. "А то, что какой-то хайп люди используют, публикуют фотографии, которые к Якутии никакого отношения не имеют, это пусть остается на их совести", - сказал Айсен Николаев.

Ранее заместитель министра природных ресурсов Якутии Сергей Сивцев отказался от помощи актера, сказав, что власти справятся своими силами.

Помощи в тушении пожаров в Якутии у Леонардо Ди Каприо попросила в социальных сетях экоактивистка Роза Дьячковская. Актёр ответил согласием.

В 1998 году Леонардо Ди Каприо основал благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation, оказывающий поддержку проектам по защите экологии и дикой природы.

По данным властей Якутии, на территории республики действуют 205 природных пожаров. Их площадь превышает полтора миллионов гектаров. Огонь подошел вплотную к сёлам в Мирнинском и Горном районах, а также к Светлинской ГЭС.