Глава Южной Осетии: будут предприняты шаги по вхождению в РФ

Глава самопровозглашённой Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время будут предприняты "юридические шаги" по вступлению республики в состав России.

Россию он назвал "исторической родиной" южных осетин. Он также выразил уверенность, что Южная Осетия станет частью Российской Федерации.

В своём выступлении он напомнил о войне в Украине и сказал, что первые шаги по "возрождению русского мира" Россия сделала в 2008 году, когда после войны с Грузией признала независимость Южной Осетии.

Подавляющее большинство стран мира считает Южную Осетию территорией Грузии, находящейся под контролем России. Практически всё население региона имеет российское гражданство.

В украинском конфликте власти самопровозглашённой республики поддерживают Россию. Они официально признали независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российские журналисты сообщали и об участии бойцов из Южной Осетии в боевых действиях в Украине, официально это не подтверждено.

Ранее о намерении провести референдум о вступлении в Россию заявил глава "ЛНР" Леонид Пасечник, однако впоследствии сказал, что сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.