Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Глава Южной Осетии: будут предприняты шаги по вхождению в РФ

Анатолий Бибилов

Глава самопровозглашённой Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время будут предприняты "юридические шаги" по вступлению республики в состав России.

Россию он назвал "исторической родиной" южных осетин. Он также выразил уверенность, что Южная Осетия станет частью Российской Федерации.

В своём выступлении он напомнил о войне в Украине и сказал, что первые шаги по "возрождению русского мира" Россия сделала в 2008 году, когда после войны с Грузией признала независимость Южной Осетии.

Подавляющее большинство стран мира считает Южную Осетию территорией Грузии, находящейся под контролем России. Практически всё население региона имеет российское гражданство.

В украинском конфликте власти самопровозглашённой республики поддерживают Россию. Они официально признали независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российские журналисты сообщали и об участии бойцов из Южной Осетии в боевых действиях в Украине, официально это не подтверждено.

Ранее о намерении провести референдум о вступлении в Россию заявил глава "ЛНР" Леонид Пасечник, однако впоследствии сказал, что сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG