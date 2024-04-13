Главком ВСУ: обстановка на фронте серьёзно обострилась

Обстановка на фронте на востоке Украины в последние дни существенно обострилась. Об этом в субботу сообщил в телеграм-канале главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, российские войска значительно активизировали наступательные действия после президентских выборов в России, прошедших в марте. По официальным данным, на пятый срок был переизбран Владимир Путин с результатом более 87%.

По словам Сырского, российские войска атакуют на Лиманском и Бахмутском направлении штурмовыми группами при поддержке бронетехники, а на Покровском пытается прорвать украинскую оборону, используя десятки танков и БМП. Наступлению способствует сухая и тёплая погода. "Несмотря на значительные потери", пишет Сырский, российским войскам иногда удаётся добиться тактических успехов.

Главком ВСУ обсудил с командованием Сухопутных сил меры по укреплению обороны и перехвату стратегической инициативы.

В последние дни, по поступающим сообщениям, которые публикуют российские и украинские телеграм-каналы и СМИ, наиболее активно российские войска ведут наступление на Часов Яр - это важный для украинской обороны населённый пункт к западу от Бахмута - а также к западу от Авдеевки. Накануне украинский канал DeepState сообщил о взятии российскими войсками села Богдановка рядом с Часов Яром. Минобороны Украины утром в субботу заявило, что за Богдановку идут "интенсивные бои", "ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину", но большая часть населённого пункта под контролем ВСУ. DeepState, однако, настаивает, что село было потеряно, публикуя видео, как утверждается, отступления украинских сил. В условиях активных боевых действий оперативно проверить утверждения о территориальном контроле невозможно.

От российских атак по гражданской инфраструктуре в Донецкой области в субботу погибли 3 человека, еще 4 получили ранения, - сообщили в субботу украинские официальные лица. В частности, авиаудары были нанесены в Покровском районе, по сёлам Нетайлово и Новоселидовка, а посёлке Очеретино был разрушен подъезд многоквартирного дома. Речь идёт о населённых пунктах к западу от Авдеевки, где российские войска также пытаются наступать. Ещё несколько человек в Донецкой области при обстрелах были ранены - в Покровском и Волновахском районах.