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Время Свободы

"Главная эмоция - месть". Гуманитарная катастрофа в секторе Газа

Информационный дайджест "Время Свободы", 12 октября

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Время Свободы - Темы дня 12.10.2023
by Радио Свобода

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В секторе Газа после ответа Израиля на террористическое нападение экстремистской группировки ХАМАС разворачивается гуманитарная катастрофа;

Как получилось, что ХАМАС многие годы полностью контролировал самый густонаселенный район в мире – сектор Газа;

Правозащитник Олег Орлов приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей по обвинению в "повторной дискредитации" российской армии;

Алексей Навальный продолжает борьбу за право создать профсоюз в своей колонии;

Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте "отдельными" российскими экспортерами;

Уволена преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета, проводившая независимую лингвистическую экспертизу по делу Саши Скочиленко.

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