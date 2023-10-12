"Главная эмоция - месть". Гуманитарная катастрофа в секторе Газа

В секторе Газа после ответа Израиля на террористическое нападение экстремистской группировки ХАМАС разворачивается гуманитарная катастрофа;
Как получилось, что ХАМАС многие годы полностью контролировал самый густонаселенный район в мире – сектор Газа;
Правозащитник Олег Орлов приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей по обвинению в "повторной дискредитации" российской армии;
Алексей Навальный продолжает борьбу за право создать профсоюз в своей колонии;
Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте "отдельными" российскими экспортерами;
Уволена преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета, проводившая независимую лингвистическую экспертизу по делу Саши Скочиленко.
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