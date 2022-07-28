Главное военно-политическое управление ВС РФ возглавил Горемыкин

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны — начальником Главного военно-политического управления Вооружённых сил. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Горемыкин, которому сейчас 63 года поступил на службу в Главное управление кадров министерства обороны в 2000 году, а в апреле 2009 года возглавил это управление - то есть руководил кадрами Минобороны более 13 лет.
Предшественником Горемыкина на посту начальника Главного военно-политического управления был генерал-полковник Геннадий Жидко. В конце мая группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team сообщала, что Жидко возглавил командование группировкой российских войск в Донбассе. Официально это не подтверждалось и не опровергалось, однако Жидко был включён в санкционный список США.
- Главное военно-политическое управление Вооруженных сил, согласно официальным документам, центральный военно-политический орган управления, осуществляющий военно-патриотическую работу в Вооружённых силах Российской Федерации. Оно было создано в 2018 году. Первый начальник управления, ныне депутат Госдумы Андрей Картаполов, заявлял, что "главная цель создаваемых военно-политических органов заключается в формировании воина-государственника — надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества — государственности, духовности и патриотизма". Главное военно-политическое управление (ГлавПУР) существовало в Советской армии, но было расформировано в 1991 году незадолго до распада СССР.
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