Главное военно-политическое управление ВС РФ возглавил Горемыкин

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны — начальником Главного военно-политического управления Вооружённых сил. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Горемыкин, которому сейчас 63 года поступил на службу в Главное управление кадров министерства обороны в 2000 году, а в апреле 2009 года возглавил это управление - то есть руководил кадрами Минобороны более 13 лет.

Предшественником Горемыкина на посту начальника Главного военно-политического управления был генерал-полковник Геннадий Жидко. В конце мая группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team сообщала, что Жидко возглавил командование группировкой российских войск в Донбассе. Официально это не подтверждалось и не опровергалось, однако Жидко был включён в санкционный список США.