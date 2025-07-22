Главного редактора "Базы" заподозрили в даче взятки

Главный редактор издания "База" Глеб Трифонов заподозрен в даче взятки, сообщил Следственный комитет России. Он доставлен к следователю для допроса. Ещё один неназванный сотрудник редакции стал вторым подозреваемым по тому же делу.

О задержании Трифонова и четверых его коллег стало известно во вторник. К вечеру двое были отпущены без предъявления обвинений. Дома у журналиста и в редакции прошли обыски. К нему не допущен адвокат, после задержания он пропал на 10 часов, сообщила вечером редакция.

"База" запущена в 2019 году, издание специализируется на оперативной хронике, большая часть сообщений редакции основана на анонимных источниках в силовых структурах. Издание публикует материалы в телеграме, на него подписаны 1,6 миллиона аккаунтов.

Ранее Следственный комитет сообщал в связи с задержанием Трифонова о возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции о превышении должностных полномочий. По всей видимости, речь идёт о деле о продаже журналистам служебной информации.

В начале июня по аналогичному обвинению был арестован главный редактор екатеринбургского издания Ura.ru Дениса Аллаяров. Согласно позиции обвинения, он дал взятку своему дяде, сотруднику полиции Андрею Карпову. Тот был отправлен под домашний арест.

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