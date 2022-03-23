Полиция в Москве вызвала для дачи объяснений главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова за перепубликацию сообщения с критикой российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Повестка опубликована изданием 23 марта.

В документе говорится, что поводом для вызова стало обращение депутата Госдумы Олега Нилова о распространении клеветы о Тутберидзе. В феврале депутат потребовал возбудить против журналиста уголовное дело за перепубликацию сообщений с критикой тренерских методов спортсменки.

В них тренера критиковали за жесткое общение с учениками и неуважение к ним, записи сопровождались хештегом #позортутберидзе. Журналист переопубликовал сообщения с комментарием "почему надо запретить фигурное катание". После этого Нилов предложил разработать законопроект и отправлять в "тюрьму на много-много лет" за оскорбление российских спортсменов, напоминает "Медиазона".