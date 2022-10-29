Главного редактора Sota Евгения Доможирова объявили в розыск

МВД объявило в розыск главного редактора издания Sota Евгения Доможирова. На данные в базе ведомства обратило внимание "ОВД-Инфо".

Согласно карточке розыска, против него возбуждено уголовное дело, однако не уточняется, по какой статье.

Евгений Доможиров – бывший депутат законодательного собрания Вологодской области. В 2018 году он стал координатором штаба Алексея Навального в Вологде.

Доможиров также является основателем общественного движения "Вместе", которое проводило антикоррупционные расследования в Вологодской области. В июле Минюст приостановил деятельность движения, объяснив это тем, что движение якобы не предоставляло ведомству документы о расходах денежных средств.

Ранее на Доможирова составили пять протоколов о дискредитации российской армии и еще один – об организации несогласованной публичной акции. После этого Доможиров покинул Россию.



