Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Главного редактора Sota.Vision Евгения Доможирова объявили в розыск

Евгений Доможиров

МВД объявило в розыск главного редактора издания Sota.Vision Евгения Доможирова. На данные в базе ведомства обратило внимание "ОВД-Инфо."

Согласно карточке розыска, против него возбуждено уголовное дело, однако не уточняется, по какой статье.

Евгений Доможиров – бывший депутат законодательного собрания Вологодской области. В 2018 году он стал координатором штаба Алексея Навального в Вологде.

Доможиров также является основателем общественного движения "Вместе", которое проводило антикоррупционные расследования в Вологодской области. В июле Минюст приостановил деятельность движения, объяснив это тем, что движение якобы не предоставляло ведомству документы о расходах денежных средств.

Ранее на Доможирова составили пять протоколов о дискредитации российской армии и еще один – об организации несогласованной публичной акции. После этого Доможиров покинул Россию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG