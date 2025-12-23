Основателя "Важных историй" Анина лишили гражданства РФ

Основатель и бывший главный редактор издания "Важные истории" Роман Анин лишён российского гражданства в связи с вынесенным в его отношении заочным приговором по статье о распространении так называемых фейков о российской армии. Об этом, не называя фамилии, сообщили 23 декабря в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы утверждает, что речь идёт именно об Анине.

В заявлении пресс-службы говорится, что решение о прекращении гражданства принято после рассмотрения материалов, собранных сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области.

Анин родился в 1986 году в Молдове (тогда - входившая в состав СССР Молдавская ССР). Принят в гражданство России он, как утверждается, был в 2006 году, был зарегистрирован в Ярославле. В последние годы он живёт за границей. Российские власти признали как его, так и "Важные истории" "иноагентом". Издание публикует журналистские расследования и материалы с резкой критикой российских властей.

В марте нынешнего года Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил Анина к 8 годам 6 месяцам колонии по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. Сам Анин сообщение о лишении гражданства пока не комментировал.

После вторжения в Украину в России увеличили число оснований для лишения приобретённого гражданства, добавив к ним в том числе и осуждение по статьям, по которым судят противников войны.