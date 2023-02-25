Главную награду Берлинале получил фильм о психиатрической клинике

В Берлине завершается 73-й международный кинофестиваль.

Жюри главного конкурса под председательством американской актрисы Кристен Стюарт наградило "Золотым медведем" документальный фильм "На Адаманте" Николя Филибера. Это одиннадцатый полнометражный фильм французского режиссера – рассказ о плавучей парижской клинике для людей с психическими расстройствами. 72-летний Николя Филибер провел несколько месяцев на борту баржи, стоящей на якоре на Сене, и изучал работу психиатрического учреждения, которое удовлетворяет творческие потребности своих пациентов. Режиссер говорит, что, исследуя грань между тем, что принято считать психическим здоровьем и безумием, он старался не навешивать ярлыков и не стигматизировать пациентов, которых общество подвергает несправедливой дискриминации.

Премию за лучший сценарий получил фильм Ангелы Шанелек "Музыка", переосмысляющий миф о Эдипе. Лучшим режиссёром назван Филипп Гаррель.

"Серебряный медведь" за лучшую роль достался юной Софии Отеро, сыгравшей восьмилетнего трансгендерного ребенка в испанской драме "20 000 разновидностей пчел".

Главную награду в секции "Столкновения", представляющей новаторское кино, получил фильм Баса Девоса "Здесь". Его герой, румын, живущий в Бельгии, готовится к поездке на родину, но встречает свою судьбу в лице китаянки, увлеченной исследованием мхов в бельгийских лесах.