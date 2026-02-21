Главную награду фестиваля в Берлине получил фильм "Желтые письма"

В Берлине завершается 76-й международный кинофестиваль. Жюри главного конкурса во главе с режиссером Вимом Вендерсом наградило "Золотым медведем" фильм Илькера Чатака "Желтые письма".

Герои этой картины, супружеская пара из Анкары, ведут счастливую жизнь до тех пор, пока инцидент на премьере их новой пьесы не меняет всё. В одночасье они становятся мишенью государства, теряют работу и дом.

Лучшим режиссером назван англичанин Грант Джи. Его фильм "Все тащатся от Билла Эванса" рассказывает о тяжелых периодах в жизни знаменитого джазового музыканта, страдающего от героиновой зависимости и тяжело переживающего гибель близких.

Серебряный медведь за лучшую главную роль получила Сандра Хюллер, сыгравшая в фильме "Роза" Маркуса Шляйнцера женщину, выдающую себя за солдата и вступающую в брак с крестьянской девушкой.

В течение фестиваля продолжалась дискуссия, вызванная замечаниями Вима Вендерса, отказавшегося однозначно высказываться о конфликте на Ближнем Востоке.

Перед вручением наград директор Берлинале Триша Таттл сделала специальное заявление:

"Этот Берлинале проходил в мире, который кажется таким болезненным и раздробленным. Многие люди приехали, испытывая горе, гнев и тревогу по поводу того, что происходит далеко за пределами стен этих кинотеатров. Эти чувства реальны. Они принадлежат нашему сообществу. Мы их слышим.

В этом году мы также столкнулись с публичными вызовами. Это неизбежно, когда являешься заметным культурным институтом в поляризованный момент. Критика – часть демократии. Как и несогласие. Мы уважаем тех, кто высказывается, даже если не согласны со всеми утверждениями, которые выдвигаются против нас. Я горжусь вот чем. За эти десять дней Берлинале остался тем, чем он и был задуман. Местом, где люди собираются на публике, где каждому рады, независимо от различий, где можно посидеть вместе в темноте и посмотреть на мир глазами других. 278 фильмов из 80 стран. Кинорежиссеры, которые серьезно рисковали, чтобы рассказать свои истории. Здесь есть фильмы о насилии, несправедливости, памяти и выживании, а также об искусстве, любви и дружбе. Свобода выражения на Берлинале – это не один голос. Это множество голосов. Иногда спокойствие. Иногда гнев. Иногда кажется, что царит тишина, но на самом деле это голос кинематографа. Эти голоса могут быть противоречивыми. Фестиваль не разрешает мировые конфликты. Но он может создать пространство для сложности, взаимопонимания и гуманизации".