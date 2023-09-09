"Золотой лев" 80-го Венецианского фестиваля присужден фильму "Бедные-несчастные" грека Йоргоса Лантимоса, который поразил участников киносмотра выдающейся режиссерской фантазией и первоклассной работой актрисы Эммы Стоун. Это было ожидаемое решение – как и большинство других, принятых жюри под председательством американского режиссера Дамьена Шазелла.

Большой приз жюри "Серебряный лев" достался экологической драме японца Рюсукэ Хамагути "Зла не существует". Это был действительно один из самых глубоких и виртуозно снятых фильмов в конкурсной программе.

"Серебряный лев" за режиссуру присужден итальянцу Маттео Гарроне за фильм "Я, капитан", а юный исполнитель главной роли в нем Сейду Сарр получил приз Марчелло Мастроянни для лучшего молодого артиста. Эта картина посвящена теме массовой миграции, как и "Зелёная граница" польки Агнешки Холланд: ее наградили Специальным призом жюри.

Лучшим актером фестиваля признан Питер Сарсгаард: он сыграл страдающего деменцией героя в фильме Мишеля Франко "Память". А Кейли Спейни, сыгравшая жену Элвиса Пресли в фильме "Присцилла" Софии Копполы, получила награду для лучшей актрисы. Пабло Ларраин и Гильермо Кальдерон отмечены призом за лучший сценарий чилийского фильма "Граф".

В программе "Горизонты" главного приза удостоен фильм венгра Габора Рейша "Объяснение всему". А "Лев будущего" -- приз для лучшего дебюта – завоевал фильм режиссера с Тайваня Ли Хунчи "Любовь – это пистолет".