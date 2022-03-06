Главный дирижёр Большого театра уволился в связи с войной в Украине 

Главный дирижёр и музыкальный руководитель Большого театра России Туган Сохиев, который одновременно с этим является музыкальным руководителем французского Национального оркестра Капитолия Тулузы, покинул оба поста.

Сохиев объяснил своё решение тем, что в связи с происходящем в Украине его вынуждают сделать "невозможный" выбор и "предпочесть одного члена его музыкальной семьи другому", а также "выбрать между двумя культурными традициями".

"Будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти", - резюмировал Сохиев.

В Большом театре назвали увольнение Сохиева "очень серьёзной проблемой". "Как будет складываться дальше ситуация - непонятно", - заявил директор театра Владимир Урин.

Туган Сохиев руководил Национальным оркестром Капитолия Тулузы с 2008 года, а главным дирижёром и музыкальным руководителем Большого театра он стал в 2014 году.

Ранее российского дирижера Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ "чётко и недвусмысленно дистанцироваться" от российского военного вторжения в Украину.