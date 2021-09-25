Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Море волнуется раз"

Фильм "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики получил главный приз 32-го кинофестиваля "Кинотавра", сообщает РБК.

Картина рассказывает о двух влюбленных – Коле и Саше – которые прячутся ото всех в старом доме посреди леса. Идиллию нарушают ночные кошмары Саши: героине снится, что её накрывает огромной волной. Однажды они встречают загадочную супружескую пару, с помощью которых пытаются разобраться в своих чувствах.

Приз за лучшую режиссуру достался якутскому режиссеру Владимиру Мункуеву за фильм "Нуучча".

Павел Деревянко отмечен за лучшую мужскую роль в картине "Подельники" Евгения Григорьева, Ольга Бодрова (дочь актёра и режиссера Сергея Бодрова-младшего) – за главную женскую роль в "Море волнуется раз".

Фильм "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чуповаполучил приз имени Григория Горина за лучший сценарий. Лучшим дебютом признана работа Романа Васьянова "Общага".

32-й фестиваль "Кинотавр" прошёл в Сочи с 18 по 25 сентября. Жюри в этом году возглавляла актриса Чулпан Хаматова.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи ежегодно с 1991 года. До 2011 года в конкурсе полнометражного кино могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был изменён. Теперь в нём может принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия.

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