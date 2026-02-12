Главный раввинат Израиля впервые допустит к своим экзаменам женщин

Главный раввинат Израиля открывает регистрацию на следующий раунд своих экзаменов. Впервые на них смогут зарегистрироваться женщины. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя раввината.

Главный раввинат проводит экзамены по основным областям галахи — еврейского религиозного права. Кандидаты, претендующие на признание в качестве раввинов, должны сдать как минимум шесть экзаменов. Обычно экзамены проходят три раза в год.

В июле Верховный суд Израиля постановил, что отказ женщинам в праве сдавать экзамены на должность раввина является дискриминацией. Суд рассматривал не вопрос признания женщин раввинами, а доступ к сертификатам, которые помимо пути к статусу раввина дают социальные и финансовые преимущества.

Одновременно будет проведена комплексная реформа экзаменационной системы. Совет Главного раввината создал профессиональный комитет "для пересмотра критериев экзаменов и проведения комплексной реформы экзаменационной системы, которая, как ожидается, будет опубликована позднее в этом году".

Экзамены запланированы на апрель–май.

Признание женщин-раввинов стало возможным прежде всего в реформистском и консервативном иудаизме. В ортодоксальной традиции такой статус, как правило, не признаётся или признаётся частично.

Первой официально признанной женщиной-раввином считается Салли Присанд, получившая статус в 1972 году в США. Но исторически первой была Регина Йонас, рукоположённая в Берлине в 1930 году после защиты диссертации о возможности для женщины быть раввином. Долгое время её статус и вклад игнорировались.

Во второй половине XX века женщины начали массово получать статус раввина в прогрессивных течениях иудаизма. В ортодоксальной среде они чаще используют альтернативные титулы — например, махарат или раббанит, выполняя образовательные и просветительские функции без формального звания раввина.

В России первой женщиной-раввином стала Елена Рубинштейн, а её дочь Юлия Рубинштейн продолжает служение за рубежом.

В 2025 году Верховный суд Израиля признал недопустимой дискриминацию женщин при доступе к экзаменам на получение статуса раввина, но Главный раввинат Израиля по-прежнему не признаёт женщин раввинами в ортодоксальном смысле.