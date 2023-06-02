"Главный удар все ближе". Блогеры о рейдах в Белгородской области

В Белгородской области снова неспокойно. В центре внимания в последние дни оказался приграничный город Шебекино, который с ночи четверга подвергается обстрелам. Русский добровольческий корпус пишет о новых рейдах и боях на российской территории.

Русский Добровольческий Корпус

По МВД Шебекино объявлен план «Крепость». «Доблестные» защитники путинской шайки, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами ГРАДОВ. Результат уже известен, даже в Z-сми ) Благодарим местное население за важную своевременную информацию!

Николай Митрохин

Шебекино имеет шансы стать первым российским городом занятым ВСУ. Хотя и не факт, что большие. Но если смотреть кадры оттуда (учреждения жгут документы, администрация горит по всей длине здания, очереди на заправках), то можно представить "модель" в которую вылилась проводимая "СВО".

Разобраться в том, что на самом деле происходит на Белгородчине, непросто. Украинские власти традиционно отрицают какую-либо причастность к рейдам. Некоторые комментаторы утверждают, что техника, которую Украина якобы использует в рейдах, на самом деле принадлежит российской армии.

Юрий Бутусов

Вертолеты Русского добровольческого корпуса в небе Билгородчины наносят удары по наёмникам московской хунты. Очевидно, Русский добровольческий корпус захватил у путинской армии боевые вертолеты Ми-24 и транспортные Ми-8, танки Т-72Б, и ведёт успешные бои на Билгородчине. Режим Путина не в силах остановить национально-освободительное движение, и в бессильной ярости беспощадно бомбит российские села, которые защищают ополченцы РДК.

Минобороны РФ тем временем отчиталось о "предотвращении попытки вторжения ВСУ", и даже пропагандистам очевидно, что бои в области, видимо, все же были.

Сергей Марков

Минобороны России рассказало, что в Шебекино 2 роты ВСУ атаковали территорию России в 3 часа утра и были отбиты.

1. Хорошо что были отбиты.

2. Плохо, что атаковали.

3. Плохо, что информацию об этом бое российские власти дают так поздно

4. Получается, что были правы укросми, которые говорили о бое на границе уже несколько часов? Нам верить укросми? Мы не хотим. Не надо нас толкать к пропаганде врага.

В Кремле продолжают делать вид, что в Белгородской области не происходит ничего экстраординарного.

Фарида Курбангалеева

О чем угодно сегодня говорил пресс-секретарь Кремля Песков на своем ежедневном сеансе связи с журналистами, кроме обстрелов в Белгородской области. Уже больше полутора суток прошло с самого масштабного обстрела российской территории – вчерашней атаки на Шебекино, а высшие чиновники как будто языки проглотили.

Вчера Путин общался как ни в чем не бывало с многодетными семьями, сегодня пресс-служба Кремля опубликовала сообщение о заседании Совбеза, где обсуждали межнациональные отношения. Лучше всего сюда подходит комментарий белгородца: «Всей стране насрать на то, что происходит у нас».

Зато Путин наградил главу администрации округа орденом.

Кирилл Шулика

Владимир Путин наградил орденом Мужества главу Шебекинского округа Владимира Жданова.

Не обманул Песков, действительно следят за ситуацией.

Александр Невзоров

Кряхтит и брякает штамповочный станок, набивая кремлевские подвалы медалями. Путину этого барахла совсем не жалко, поэтому он раздает его с такой же немыслимой щедростью, с какой на собачьих выставках одариваются побрякушками пуделя и басенджи.

Впрочем, чтобы получить «блямбочку» - пудель должен иметь кудрявые ушки, а басенджи - изящный крендель хвоста.

Путинские чиновники похвастаться такими достоинствами не могут.

На их ошейники медали вешают «за редкостный идиотизм», за «бездарность» и «феноменальную тупость».

(Есть, конечно, награды посолиднее, но не всякий способен наворовать на высшие ордена путинской империи.)

Короче.

Глава Шебекино проявил столько безмыслия, глупости и трусости, что в ускоренном порядке -был удостоен блямбы «замужество и самоотверженность».

Патриотичные комментаторы недовольны.

Сталина Гуревич

У меня два вопроса.

Что исполнил, какие именно действия с риском для жизни глава администрации Шебекино?

И есть ли орден Мужества у главы администрации Донецка или Горловки, или глав администрации других городов России, многие годы живущих под огнем?

Сергей Марков

Путин наградил главу Шебекино орденом Мужества и позвонил ему и спросил, чем может помочь? Взять Харьков.

Мария Баронова

Владимир Владимирович, дайте им хотя бы денег на свою собственную ЧВК. Гладков ГОД ПРОСИТ.

Год область просит денег хотя бы в половину того, что дается «новым территориям». Год просит дать военную защиту. И тишинаааа. ЧВК разрешили создать. Но денег за год так и не дали.

Есть и альтернативные варианты.

Анатолий Несмиян

...Власть сделала все, чтобы минимизировать любую информацию оттуда, а наша пропаганда даже не задалась двумя сакраментальными вопросами - всё ли идет по плану спецоперации и насколько адекватна реакция властей по обеспечению безопасности людей. Если не можете защитить, то хотя бы спасти вы в состоянии?

Но эти вопросы признаны несущественными, хотя будем откровенны - то, что происходит сейчас в Шебекино, легко проецируется на всю страну. Эти люди, которые по недоразумению называются нашей властью, будут реагировать точно так же на любую другую аналогичную ситуацию в любой другой точке. Власть в России не для людей, а люди для власти. Это и есть ключевой вывод из происходящего.

Жители Шебекино массово эвакуируются и ночуют в спортзалах Белгорода.

Аида Сасыбаева

В Шебекино ситуация гораздо хуже, чем я думала. По официальным каналам крутят пару видео с горящим общежитием, а оказалось, что там посечены очень много зданий, весь центр и пригород в совершенно непригодном для жизни состоянии. Отключены электричество и вода, не работает ни один магазин, отменены экзамены в школах, вывоз людей совершается силами белгородского фонда против детского рака и молодежной инициативной группой Шебекино. В городе создана тероборона, за что главу Шебекинского округа Владимира Жданова вчера наградили орденом мужества. Очень странный человек, кстати, этот Жданов. Рассказывает о том, что Шебекино само себя спасает, создает тероборону и своими силами вывозит людей, но при этом благодарит Путина за то, что он "с народом".

Все шебекинские паблики пестрят постами:

1) Прилёт, нас бомбят, это Грады. Спуститесь в подвал или укрытие.

2) Кто сможет помочь забрать маломобильного человека с такой-то улицы?

3) Нужны памперсы, вода и детское питание. Место сбора там-то.

При этом каждый пост сопровождается тегом "ШебекиноэтоРоссия". Админы пабликов так и пишут: "Не дождавшись помощи, 40 тысячный Шебекино начинает акцию ШебекиноэтоРоссия. Наше спасение в наших руках, шебекинцы!"

Жаль, что не дают скачать видео, а то прикрепила бы пару роликов, отображающих в каком состоянии сейчас находится Щебекино. Ужасное состояние. Посечены очень много зданий. Много пожаров и разрушений. Обстановка гораздо хуже, чем я себе это представляла. Ужас просто! У кого есть аккаунт "В контакте", можете посмотреть шебекинские паблики. Самый информативный называется "Шёпот Щебекино". Там админ женщина и она снимает видео по городу, всё публикует как есть. Надеюсь, что у неё не будет проблем из-за этого. В некоторых других шебекинских пабликах тишь да гладь. Про злобных электросамокатчиков пишут)

Соцсети облетело видео жительницы Шебекина, которая просит у властей "отодвинуть линию фронта".

Александр Плющев

Мне кажется, иногда лучше просто молчать, чем говорить такое. Нет никакого другого толкования у "отодвинуть линию фронта", кроме как эффективнее захватывать сопредельные территории. А прежняя жизнь, которую эта читающая написанный кем-то (возможно, и ей самой) текст девочка, требует вернуть - это же тоже жизнь с выстрелами, просто не в ее сторону.

Война - это не только Путин. Война - это те, кто ее замечает только тогда, когда она приходит в его собственный дом. Да и в тот момент требует просто более эффективно воевать, чтобы лично у него в доме было поспокойнее.

С отодвиганием линии фронта у российских властей все сложно, и "патриоты" этому тоже не рады.

Виктор Алкснис

Более 60 снарядов выпустили ВСУ 1 июня по Шебекино Белгородской области из танков. Всего же по городу за первый день лета было выпущено около 750 снарядов. По данным источников по городу прилетело почти 300 зарядов системы залпового огня, более 220 мин и около 170 боеприпасов ствольной артиллерии.

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае угрозы стратегической безопасности Россия использует средства, «которых пока ни у кого другого нет». Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, встречные удары «будут молниеносными и быстрыми. «У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется. Все решения у нас на этот счет приняты», — сказал российский лидер на встрече с Советом законодателей 27 апреля 2022 г.

Игорь Стрелков

Так "средства, которых ни у кого более нет" - уже давно используют. Ни у кого нет такой "лавровской глубокой озабоченности" и "песковской серьезной обеспокоенности". И попробуйте со мной поспорить!

Пропагандисты предлагают помочь шебекинцам деньгами.

Маргарита Симоньян

Сограждане из Шебекино! Если какая-то семья хочет переехать, пока наша армия еще не разнесла тех, кто вас кошмарит, пишите мне в комменты в этом канале. Оплачу переезд и съемное жилье. Семей пять-десять точно потяну сама, дальше объявим сбор.

Украинские комментаторы отвечают сарказмом.

Юрий Бутусов

СВО идёт строго по заранее утверждённому плану. Российская армия успешно обороняет Белгородскую область, никакой паники нет. В качестве жеста доброй воли московская долларовая мультимиллионерша примет ваши пожертвования для расселения беженцев.

Антон Геращенко

Видно, дорого нынче в москве жить. Если симоньян с мужем ежегодно официально зарабатывают миллиарды рублей, то для жителя шебекино и зарплата в 20 тысяч уже была бы счастьем. Не сходится как-то математика.

Не сходятся тут и многие другие вещи.

Игорь Шаевич

В феврале прошлого года она на кураже обещала через два дня прибыть в Киев на завтрак. Потом 23 числа писала,что через несколько часов у украинцев останется только 15 минут,чтобы тикать. И расписывала,как россиянская армия все это сделает красиво.

18 июня опять таки прошлого года про завтраки в Киеве на россии стало мечтать больно и неприлично, но Марго требовала хотя бы "взять до первого сентября Николаев".

Чтобы местные дети пошли учиться уже по московской школьной программе.

Сегодня она объявляет сбор на переезд(эвакуацию) "сограждан из Шебекино".

До тех пор,"пока наша армия не разнесла тех,кто их кошмарит".

Интересно - не на экране и не в телеге,а в своей немытой голове она прокручивает назад этот фарш?

Многие пытаются понять, какова цель военных действий в Белгородской области. Среди российских оппозиционеров можно найти тех, кто осуждает обстрелы и рейды.

Ян Матвеев

Сознательные обстрелы Шебекино и других населенных пунктов — военное преступление. Атаки ведутся неприцельным оружием — это акт террора против мирных жителей, который еще и помогает Путину. Ни один нормальный человек не может оправдывать подобные удары. Как и удары по Киеву, которые российская армия снова нанесла этой ночью.

Диверсии с проникновением на российскую территорию — это одно. В этом есть военный смысл, если не страдают мирные граждане. Но неприцельные обстрелы города из «Града» — это преступление. Под чьим бы флагом оно не совершалось. Повторюсь, преступление, выгодное Путину и его военной пропаганде, которая пытается вовлечь в убийство украинцев все больше граждан России.

Не исключаю, что часть обстрелов Шебекино может быть провокацией российских войск или банальной ошибкой артиллеристов и наводчиков. Нужно изучать информацию, думаю все выяснится рано или поздно. Но если это делает украинская армия или РДК или кто-либо еще, то сейчас они больше вредят борьбе Украины с Путиным, помогая диктатору в Кремле.

Федор Крашенинников

К сожалению, должен сказать, что они (диверсионные вылазки - ред.), скорее, очень полезны для укрепления режима. Большого военного смысла в них нет, они не приводят к ослаблению российской власти. А вот то, что режим извлечет из них максимальное количество пользы для консолидации людей — это несомненно. Не очень понятно, почему жители Белгородской области или других регионов России должны сочувствовать тем, кто на них нападает.

Понятно, что нападение на Украину несправедливо и подло. Но едва ли кто-то радуется, когда обстреливают его деревню, его город или его регион, даже если его страна — агрессор. И я думаю, что российские власти так и скажут: «Путин же говорил, что со стороны Украины будет нападение нацистов — вот вам нацисты, и вот они напали».

Кирилл Рогов

[Пропаганда] объясняет россиянам, что это нападение Украины на Россию, а не наоборот. Рейды и диверсии не создают ощущения реальной угрозы в России. В Белгородской области это ощущение и так было, а Россия этого не чувствует. А группа тех, кто считает, что на Россию напали, увеличивается

Недовольны происходящим и некоторые украинские комментаторы.

Антон Барбашин

Не можешь дотянуться до Путина, бей тех кто ближе, главное чтобы русский

Другие считают эту логику порочной.

Аббас Галлямов

Удивляют рассуждения о том, что рейды РДК вглубь российской территории выгодны Кремлю, поскольку они де подтверждают его тезис об изначальных планах Украины напасть на Россию.

Следуя этой логике, ВСУ вообще не надо было сопротивляться, ведь сам факт того, что украинцы стреляют в россиян укрепляет кремлевский нарратив. Вот сдалась бы Украина в первый же день и тот бы сразу потерпел неудачу: убедившись в мирном настрое украинцев, россияне бы тут же прозрели и свергли Путина. [...]

Надо понимать, что тезис об изначальных намерениях Украины напасть на Россию, был озвучен давно - более года назад, - тогда же он был осмыслен, кем-то принят, кем-то нет, - но в итоге в любом случае ушёл из повестки. Война стала фактом, безотносительно к тому, из-за чего она началась. Теперь свое отношение к ней люди определяют, оценивая прежде всего то, сколько неудобств она им доставляет, как скоро она будет выиграна и будет ли выиграна вообще.

Главный аргумент в пользу войны в глазах россиян - это вовсе не её предполагаемая справедливость. Главное, на самом деле, - это победоносность российской армии, вера в силу русского оружия.

Рейды РДК на Белгородчину окончательно разрушают миф о непобедимости путинских военных. Те, оказывается, не только наступать не умеют, они и оборону держат примерно с такой же степенью эффективности. Ладно Киев взять не смогли, так они ещё и Белгород защитить не могут.

Ничто не в состоянии сравниться с такими вещами с точки зрения способности уничтожить базу поддержки властей в условиях авторитарного общества.

Как сказал когда-то Эрик Хоффер: «Массы восстают не против порочности старого режима, а против его слабости».

На фоне продолжающихся атак на Киев рейды в Белгородскую область осуждать сложно, считают многие комментаторы.

Сергей Ауслендер

Любому, кто захочет осудить украинцев, обстреливающих Шебекино — погуглите фото, как дедушка сидит рядом с телом 9-летней внучки, убитой сегодня ночью в Киеве российской ракетой. Это из свежего, а таких фото уже тысячи.

А с практической точки зрения все понятно — украинцы переносят войну на территорию агрессора и повышают ее цену. А заодно репетируют создание той самой демилитаризованной зоны, о которой так много говорят.

Вывод то простой: Не надо было начинать «Киев за три дня» и стояло бы то Шебекино, как ни в чем ни бывало. И Мариуполь бы стоял, Бахмут бы цвел и множество других мест, которые полностью уничтожены, дотла, до фундаментов.

У всего на свете, сука, есть цена. И вы даже не начали ее еще платить.

Многие украинские комментаторы видят в налетах и стратегический смысл.

Алексей Копытько

Боевые действия и инциденты в мае создали Кремлю массу не столько военных, сколько политических проблем. «Успех» в Бахмуте вышел запоздалым и был моментально перебит Белгородом.

Это хороший тренд.

Поскольку Кремль ведёт захватническую войну с целью удержания своей власти внутри России, то ситуация, когда фронт начинает создавать политические проблемы – это кризис. Им надо что-то решать.

Конвертация любого военного инцидента в политические проблемы – это путь, который разрушит планы Кремля. Даже сохранив значительные силы и обладая огромными ресурсами, Москва заинтересована в паузе, чтобы исправить фон.

Андрей Никулин

Атаки по периметру российско-украинской границы настоятельно намекают о необходимости переброски туда боеспособных российских частей с территории Донбасса и, соответственно, ослаблении расположенной там группировки.

Причем достаточно небольшое количество военнослужащих ВСУ перемещаясь вдоль границы может создать угрозу в любой ее точке, что вынуждает укреплять все и сразу. Или смириться с показательными и рассчитанными на максимальный эффект обстрелами.

Все это подразумевалось с того момента, как Украина перехватила инициативу - всегда обороняющийся находится в объектном, подчиненном состоянии.

Кстати ровно потому зимой, когда оборонительный этап был у Украины она и вцепилась в Бахмут, чтобы магнитом стягивать туда все свободные российские силы и избежать риска того, что сейчас происходит в белгородчине и брянской области.

Вроде бы вероятность серьезных ударов и прорывов на российскую территорию невелика, потому и пытаются прикрыться небольшими силами, но ровно из-за этого можно ждать и неожиданного развития событий - конечно не полномасштабного вторжения, но показательной, демонстративной операции, серьезной украинской операции.

Алексей Арестович

Перед началом полномасштабного российского вторжения Силы обороны должны были решать сложную задачу - быть одновременно сильными на разных направлениях, готовясь отражать главный удар.

Теперь путинские войска в этом положении.

После рейдов РДК и Легиона «Свобода России» в Белгородскую область, противник вынужден держать и там свою группировку с танками и системами ПВО.

Неизвестные беспилотники в Москве и Московской области заставляют путинскую армию укреплять ПВО и там, снимая технику с других мест.

А в тыл всё прилетает и прилетает...

И главный удар всё ближе.