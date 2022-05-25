Главой МЧС станет Александр Куренков. В прошлом он охранял Путина

Совет Федерации в среду одобрил внесённую ранее Владимиром Путиным кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на пост главы министерства по чрезвычайным ситуациям. ТАСС сообщает, что поддержка была единогласной.

Ведомство оставалось без руководителя с сентября прошлого года, когда погиб прежний глава МЧС Евгений Зиничев.

Куренков до своего назначения был заместителем директора Росгвардии. Он практически не выступал публично и не был широко известен. Ранее он служил в ФСБ и Федеральной службе охраны, в том числе охранял Владимира Путина. Пользователи соцсетей публикуют фотографии, сделанные несколько лет назад, на которые Куренков попал вместе с Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин знаком с Куренковым по работе последнего в ФСО, но не привёл подробностей. Прежний глава МЧС, покойный Евгений Зиничев, тоже ранее работал в охране Владимира Путина. По официальной версии, он погиб, безуспешно пытаясь спасти человека; в результате оба они упали с обрыва. Зиничев посмертно был награждён звездой Героя России. После его гибели главу МЧС не назначали более полугода, ведомство временно возглавлял Александр Чуприян.

Также бывшие охранники Путина ранее были назначены губернаторами ряда областей.