Главой Палаты депутатов Италии избран политик, хваливший Путина

В Италии председателем нижней палаты парламента - Палаты депутатов - избран представитель правой партии "Лига" Лоренцо Фонтана. Он, как и большинство его коллег по партии, придерживается евроскептических, консервативных позиций и известен в частности своей критикой ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Агентство Reuters напоминает о том, что в 2018 году он называл президента России Владимира Путина "лучом света даже для нас на Западе". Он утверждал, что при Путине в России произошло "великое христианское возрождение".

Коалиция правых сил, в которую входит "Лига", победила на недавних парламентских выборах. Главой этой партии является Маттео Сальвини, который ранее также хвалил Путина и даже носил футболку с его изображением. После российского вторжения в Украину партия перестала выступать с открыто пророссийских позиций.

Главой нового правительства Италии, в которое войдёт и "Лига", по всей видимости станет лидер правоконсервативной партии "Братья Италии" Джорджия Мелони. Она выступает за продолжение поддержки Украины. Не ожидается, что новое правительство Италии, несмотря на участие в нём считающимися пророссийскими сил, начнёт блокировать санкции против Москвы.

Спикером Сената накануне избран соратник Мелони Иньяцио Ла Русса, известный своими симпатиями к фашистскому режиму Бенито Муссолини. Он известен своей коллекцией артефактов фашистских времён. Будущее правительство Италии называют самым правым в истории страны со времён Муссолини.