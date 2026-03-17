Главреда "Медузы" Колпакова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова и бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского. На карточки в базе ведомства обратила внимание "Медиазона".

Они разыскиваются по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.

Генпрокуратура России в 2023 году объявила "Медузу" "нежелательной организацией", объяснив свое решение тем, что деятельность издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Уголовные дела были возбуждены в отношении нескольких сотрудников "Медузы"; десятки журналистов, читателей и экспертов, сотрудничающих с изданием или репостивших его материалы в соцсетях были оштрафованы.

В 2025 году издателя "Медузы" Галину Тимченко в России заочно приговорили к пяти годам колонии по обвинению в организации деятельности "нежелательной" организации. В марте 2026 года военному эксперту издания Дмитрию Кузнецу заочно заочно дали два с половиной года колонии по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации.

В декабре 2025 года телеграм-канал "Право на лево" писал, что Янковского заочно обвинили в уклонении от обязанностей "иностранного агента".

Янковский уехал из России после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. В ноябре 2022 года он принял участие в первом "Съезде народных депутатов" в Польше. Его участники приняли декларацию, в которой говорилось о признании президента Владимира Путина узурпатором власти, обнулении Конституции и проведении люстрации.

В апреле 2023 года Генпрокуратура России объявила "Съезд народных депутатов" "нежелательной" организацией, а в декабре 2025 года Верховный суд России признал его "террористической" организацией.