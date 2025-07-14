Суд в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей главного редактора издания Sport24 Самвела Авакяна по обвинению в "пропаганде ЛГБТ". Поводом стала новость о каминг-ауте чешской конькобежки Мартины Сабликовой, весной рассказавшей о своей гомосексуальности.

Новость о Сабликовой "Трехкратная олимпийская чемпионка внезапно совершила каминг-аут. Она держала это в тайне больше 12 лет" была опубликована в апреле, обратило внимание издание "Вёрстка". Сотрудники подведомственного Роскомнадзору ФГУП "ГРЧЦ" пришли к выводу, что материал "формирует искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений", говорится в постановлении судьи.

Защитник Авакяна просил прекратить производство в связи с отсутствием состава правонарушения. Заметка о Сабликовой удалена с сайта. Издание и журналист решение суда не комментировали.

38-летняя Сабликова — трёхкратная олимпийская чемпионка и 21-кратная чемпионка мира по конькобежному спорту. В апреле она сообщила в социальных сетях, что уже 12 лет встречается с партнёршей по сборной, Николой Здрагаловой. До этого сообщения спортсменка тщательно оберегала личную жизнь от постороннего взгляда, писала чешская газета Deník.