Главу омского "Яблока" уличили в сотрудничестве с Центром "Э"

Глава омского отделения партии "Яблоко" Татьяна Нагибина добровольно выдала сотрудникам Центра по борьбе с экстремизмом личную переписку с бывшим однопартийцем Романом Саитовым, задержанным ранее по обвинению в демонстрации нацистской символики.

Поводом для задержания Саитова, известного в интернете под ником "Ричард Кинг", стал опубликованный им мем, в котором оппозиционный активист провёл аналогию между действиями нацистов и российских полицейских. Суд над Саитовым намечен на 1 декабря.

Издание Znak.com утверждает, что показания главы омского "Яблока" есть в материалах дела против бывшего однопартийца. В них, кроме переписки на шести листах, есть рассказ Нагибиной об исключении Саитова из "Яблока" "за нанесение политического ущерба партии".

В Омском гражданском объединении Нагибину обвинили в том, что она сотрудничает с полицией и передает ей информацию. Комментируя это, глава местного "Яблока" подтвердила свой визит к полицейским, однако назвала переданную им переписку "самой безобидной" и "единственным доказательством, .что никаких противоправных мер Саитов не совершал". Нагибина считает, что выступила с "благими намерениями" и "скорее даже в защиту" задержанного.